Grupo que assaltou mercado no Belo Jardim II é condenado por roubo majorado

O crime ocorreu por volta das 17h, quando os homens desceram do carro já apontando as armas

Quatro homens que realizaram um assalto em um mercado de bairro em Rio Branco foram condenados por roubo majorado. Os agentes estavam munidos com armas de fogo, utilizavam máscara para se proteger contra a Covid-19 e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento comercial.

De acordo com os depoimentos, foram subtraídos celulares, relógios, bolsas, facas e 10 pares de sandálias. A operadora de caixa também foi rendida e o dinheiro foi levado. Então, todos foram trancados no banheiro e o grupo empreendeu fuga.

Assim que a porta do banheiro foi arrombada, as vítimas chamaram a polícia, que agiu rápido e recuperou os bens levados, a partir do rastreamento de um dos celulares. O veículo que eles chegaram (um carro vermelho) estava parado em frente a casa onde todos foram presos, em menos de uma hora. O crime ocorreu em maio deste ano de 2021.

Na sentença, o juiz explicou que foram empreendidos vários delitos em uma única situação, por isso a sentença é o resultado da soma das penas, o que nesse caso, representa o roubo praticado contra seis vítimas. Portanto, três réus devem cumprir 10 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, cada um, e, o último foi condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão, também no regime inicial fechado.

A decisão é proveniente da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão e está disponível na edição n° 6.969 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 53), desta terça-feira, dia 14. (Processo n° 0002749-51.2021.8.01.0001)

Fonte TJAC