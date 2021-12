Grupo distribui sopa e solidariedade a pacientes e acompanhantes no PS

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quem busca ou buscou por atendimento no Pronto Socorro no fim de semana, em especial no sábado, já se deparou com membros da Igreja Mundial do Poder de Deus realizando distribuição de sopa na pracinha que fica na frente daquela unidade.



De acordo com a pastora Sheila Nascimento, a ação tem início por voltas das 17h e são distribuídas, em média 100 a 200 refeições.

“Já faz alguns anos que temos feito esse trabalho, aqui, em Rio Branco, mas já vem de São Paulo da nossa sede Mundial. Sempre fazemos essa ação social que é o AMAS Mutirão de Amor. Então nós sempre temos feito essas ações sociais semanal aqui. Preparamos tudo com muito amor, com carinho, a gente ora, pede para Deus abençoar para que quem se alimentar não sacie sua fome somente naquele momento, mas que a fome seja saciada através da força que ele recebe por meio do alimento que a gente apresenta a Deus”, diz.



Ainda segundo a pastora, a ação social não para por aí, pois eles também desenvolvem ações em várias comunidades carentes da capital acreana. Este ano, por exemplo, irão realizar o Natal Solidário no Cabreúva.



“Estaremos naquela comunidade dia 22 [próxima quarta-feira] para realizarmos a entrega de 500 cestas básicas para as pessoas carentes daquele local”, finaliza Sheila.