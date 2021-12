Grupo de amigos ‘investe’ R$ 22 mil em bilhete único na Mega-Sena da Virada: ‘temos muita chance de conseguir’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Apostadores tentam o prêmio de R$ 350 milhões, o sorteio será no dia 31 de dezembro, às 20h. Os jogos podem ser feitos até as 17h do dia 31.



Em 2019, grupo faturou R$ 1,1 milhão na Quina de São João. — Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução

Neste fim de semana, os mais novos milionários do Brasil podem vir de Dourados (MS). Um grupo de 98 pessoas, registrou uma aposta única no valor de R $22.510,50 na Mega-Sena da Virada, concurso especial da Mega-Sena, realizado anualmente pela Caixa Econômica Federal. E, para evitar dor de cabeça, o bolão é cheio de regras e até “contrato”.

O idealizador do bolão, o fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos, conta que teve a ideia há mais de dez anos, quando organizava uma aposta coletiva entre os funcionários da empresa onde trabalhava. Em 2021, foram investidos mais de R$ 90 mil em apostas pelo grupo.

Ao g1, Almeida explicou que a ideia de reunir a turma e organizar as apostas têm a ver com aumentar as chances de ganhar, já que com mais pessoas participando, mais jogos são registrados. Caso uma das 98 apostas vença, o prêmio é dividido igualmente entre todos os participantes, que recebem uma cota, cada um, além da cota social e administrativa, que totaliza 100 cotas.

“Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter um cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”. destacou.

Na turma de Ademir, os sorteios renderam mais de R$ 1,4 milhão em prêmios desde 2011. Como exemplo, em 2019, na Quina de São João, o grupo faturou R$ 1,1 milhão, o que totalizou R$11 mil para cada participante do bolão. Para este ano, a expectativa é ainda mais alta.

“Temos um bolão anual, jogamos sempre 15 números, o que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50, temos muita chance de conseguir. Pela minha experiência em apostas, chuto que teremos sete ganhadores, o que dá R$ 50 milhões para cada”, disse.

Segundo o idealizador do bolão, muitas pessoas aguardam na lista de espera para participar do grupo, que já virou tradição em Corumbá. “O grupo não tem como parar, já virou um marco aqui na cidade. Mais de 50% dos participantes estão comigo há dez anos, não temos muitas mudanças, mas todo ano tem gente querendo entrar”, apontou.

Ao contrário dos concursos realizados ao longo do ano, a Mega da Virada não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas; se ninguém acertar a quina, o valor é destinado à 3ª faixa, das apostas que acertaram quatro dezenas, o que segundo Ademir aumenta as chances de vitória.

Apesar da confiança, nenhum se mostrou muito deslumbrado com os desejos. Ademir destacou que entre as 100 cotas, uma será voltada para causas sociais. O grupo tem como foco quatro sorteios: Mega da Virada, Dupla Sena Especial de Páscoa, Quina de São João e Lotofácil da Independência, sendo concursos especiais da Mega-Sena.

“Desde o início temos esse propósito social também, são 98 participantes e uma cota administrativa e social, destinada a pessoas que precisam, seja para alimentação, moradia ou outras assistência, isso é sempre certo, independente do valor”, disse.

Em 2011, o mesmo grupo de apostadores realizou uma aposta única no valor de R$ 10.010 na Mega-Sena da Virada. Como resultado, eles acertaram apenas duas das seis dezenas sorteadas.



Em 2012, idealizador do bolão com bilhete que custou R$ 10.010. — Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução

Contrato

Amigos, amigos, negócios à parte, mesmo o grupo tendo mais de uma década, o bolão tem algumas regras para evitar dor de cabeça e até “contrato”. Ademir detalha que para participar da disputa é preciso estar de acordo com as seis cláusulas criadas por ele, algumas delas com direito a ‘subcláusulas’.

“O contrato tem como objetivo dar mais credibilidade para o bolão, além de deixar claro para os participantes as cotas e valores, não queremos criar mal entendido. Desde o começo estipulei as regras, para não ter bagunça”, destacou.

Mega da Virada

A Mega da Virada 2021 pode pagar R$ 350 milhões no sorteio da sexta-feira (31), de acordo com a Caixa Econômica Federal. O concurso 2.440 é considerado pela organizadora o maior prêmio de sua história. Veja quais são as dezenas mais sorteadas do concurso especial.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 16h (horário de MS) da sexta (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.