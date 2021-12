Greve indeterminada dos médicos inicia na próxima segunda-feira, 13; Sindicato diz que está de portas abertas para negociar com a prefeitura

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após 30 dias de greve e sem nenhum tipo de proposta por parte da prefeitura, o Sindicato do Médicos (Sindmed) realizou, na última terça-feira, 7, uma assembleia com os médicos efetivos e temporários da rede municipal de Rio Branco e decidiram, por unanimidade, seguir com a greve por tempo indeterminado.

“A gente fez uma assembleia para deliberar qual seria o próximo passo e, de forma unânime, todos os profissionais da prefeitura optaram por manter, na verdade, por iniciar, o que chamamos de nova etapa, uma nova greve, que começa segunda-feira, 13, por tempo indeterminado”, disse o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici.

O médico diz ainda que a categoria irá cumprir com 20% dos profissionais em greve. E explica que foi mudada a base de cálculo, pois ficou mal explicado qual seria a base de cálculo para cumprir os 90% trabalhando, de acordo com a liminar acatada pelo Tribunal de Justiça.

“O sindicato dos médicos entrou com embargos declaratórios pedindo que fosse explicado como é que seria base de cálculo, considerando que são um total de mais ou menos 117 servidores médicos na prefeitura, dos quais 48 são médicos efetivos e provisórios e o restante são mais médicos. E os mais médicos já não participam da greve, pois é que um contrato mantido pela União, enquanto os provisórios e efetivos são mantidos pelo município. Inicialmente fizemos o cálculo baseado somente nesses 48, mas como isso não foi bem detalhado pela decisão judicial optamos tomar como base o 117 e fixamos o valor de 20% para iniciar esse segundo movimento”, conta Pulici.

Guilherme destaca, inclusive, que as portas continuam abertas para negociar e que aguardam por respostas da Secretaria Municipal de Saúde e da Casa Civil para chegarem a um acordo e colocarem fim nesse movimento paredista.

“As declarações que foram emitidas pelo pelo secretário de gestão administrativa são falaciosas, porque diz que qualquer concessão para classe médica agora oneraria em mais de 30% na folha da prefeitura e isso não é verdade. A gente sabe e a imprensa tem veiculado a intenção do prefeito em abrir uma nova secretaria com dezenas de cargos comissionados. Então isso sim onera os cofres públicos e não profissionais efetivos e provisórios que estão aí há anos prestando assistência a população. E esses cargos comissionados sabemos que trabalham para o governo e não para interesse público”, finaliza.

Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, mas até a publicação da matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto caso tenham interesse em se manifestar.