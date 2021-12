Grávida viraliza ao andar de moto com mensagem nas costas para os motoristas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Luana Bigas está grávida de 31 semanas, e diz ser dependente do meio de transporte para ir até o trabalho.

• Luana Bigas precisa ir de moto para ao trabalho;

• A atendente terapêutica afirmou que já sofreu acidente;

• Após a repercussão, a grávida de 31 semanas percebeu que os motoristas ficaram mais atentos;

Luana Bigas, de 31 anos de idade, viralizou na internet após circularem imagens dela pegando carona em cima de uma moto. O diferencial? Ela está grávida e resolveu escrever uma mensagem que prendeu nas costas para pedir mais atenção dos motoristas que ficarem atrás.

Moradora de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a atendente terapêutica afirmou que diariamente pega carona de moto com o marido para ir e voltar do trabalho. “Estava usando o aplicativo de viagens, mas estava ficando muito caro. Então, usamos a moto durante os dias da semana”, explicou a mãe de primeira viagem, que está grávida de 31 semanas.



Luana colocou a placa nas costas para alertar os demais motoristas (Foto: Reprodução Arquivo pessoal)

Por conta do comportamento desagradável dos outros motoristas, Luana contou que precisou usar uma plaquinha escrito “Cuidado! Estou grávida e preciso trabalhar. Muito obrigada”, para ir em segurança até o trabalho com Oliver, o filho que espera na barriga.

“Como meu marido precisa reduzir a velocidade pra passar em lombadas ou quebra molas, os motoristas em volta estavam buzinando e, em uma situação, fomos jogados para o canto e quase caímos na calçada”, lembrou. “O motorista ainda passou gritando, dizendo que estávamos andando muito devagar”.