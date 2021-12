Grávida de gêmeos é morta a tiros e bebês são salvos em cirurgia em Ponta Porã

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ana Carolina recebeu um tiro na nuca e chegou a ser socorrida, mas não resistiu; ela estava grávida de gêmeos e no 7° mês de gestação.

Ana Carolina morreu em um atentado na fronteira.

Ana Carolina Alhende Aquino morreu ao ser atingida por um tiro na nuca na véspera de Natal, nesta sexta-feira (24). O marido dela, Gabriel de Abreu Silva também ficou ferido no atentado em Ponta Porã.

A vítima estava no sétimo mês de gestação e espera a chegada de dois bebês, gêmeas.

Segundo informações do site Ponta Porã News, Ana e Gabriel estavam em seu carro, um Toyota Corolla com placas de Naviraí, nas proximidades do Pesqueiro da Tia Rosa, quando pistoleiros chegaram perto do veículo e dispararam várias vezes.

O alvo dos atiradores era o homem, mas Ana é quem acabou morrendo com um tiro na nuca. Gabriel levou um tiro de raspão no braço e não corre risco de morte.

A vítima chegou a ser atendida no Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu. No entanto, médicos fizeram uma cirurgia de urgência para a retirada das duas meninas que nasceram saudáveis.

Especulou-se a transferência da grávida para o Hospital Universitário de Dourados, referência em casos de nascidos pré-maturos, mas devido à estabilidade no quadro de saúde das crianças, não houve a necessidade. As crianças estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal.

O marido de Ana Carolina deve receber alta em breve e conversar com a Polícia Civil e Militar para ajudar a identificar os autores do atentado e entender o motivo do crime.

Ainda segundo o site, a morte da gestante causou comoção em Ponta Porã por também estar na véspera de Natal. Para algumas pessoas, o nascimento das gêmeas foi tido como um “milagre de Natal” por parentes e amigos do casal.