Grave acidente deixa três pessoas mortas

Um grave acidente deixou três pessoas mortas na tarde deste sábado (18) na BR-381, na altura do Trevo de Ravena, na cidade de Sabará, Região Metropolitana de BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão entre uma caminhonente, uma carreta e um caminhão.

Outras duas pessoas ficaram feridas, um homem de 22 anos e uma mulher de 27. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.

Segundo os militares, uma das vítimas fatais é uma mulher, que ocupava o banco do passageiro da parte de trás. Ela foi arremessada à frente e não resistiu aos ferimentos.

Morreram também um homem, motorista da caminhonete, e uma outra mulher que estava no banco do passegeiro da frente.

Todas as vítimas fatais eram ocupantes da caminhonete, uma Ford Ranger.

Pista liberada à noite

As equipes foram acionadas por volta das 15h20. Devido a gravidade do acidente, o helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, também auxiliou no resgate às vítimas.

A corporação ainda não conseguiu identificar sexo e idade das vítimas. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi liberada às 20h20.

A sugestão é que os motoristas busquem uma rota alternativa. Quem vem de João Monlevade com destino a Belo Horizonte, a sugestão é passar por Caeté e sair em Sabará. E para quem vai de BH para Monlevade, a sugestão é fazer o caminho inverso. Fonte: G1