Governo realiza visita técnica às rampas de acesso ao rio, em Porto Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) tem trabalhado na construção de duas das novas rampas e duas escadarias de acesso ao Rio Acre em Porto Acre. A construção tem sido realizada com recursos de R$ 1,2 milhão assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

A solicitação tem sido cumprida conforme determinação do governador Gladson Cameli em atender uma antiga reivindicação dos moradores do município. A estrutura das rampas e escadarias é construída em concreto armado e deve melhorar o acesso de veículos, transportes de produtos na travessia da balsa, além de facilitar a integração das regiões do Caquetá e Porto Alonso.

Uma visita técnica realizada por Petrônio Antunes e Sócrates Guimarães, diretor presidente e diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, inspecionaram os serviços da empresa contratada neste final de semana.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães: “Essa visita por objetivo saber o andamento da obra e garantir a celeridade nos serviços, são duas rampas e duas escadarias para assim beneficiar a população que precisa ter acesso ao outro lado do rio”, enfatizou o diretor.

Em 2021, por meio da Operação Apoio, Porto Acre recebeu R$ 215,4 mil. Iniciativa do governo estadual, a ação auxilia os municípios acreanos afetados pelos recentes transbordamentos dos rios.

“Esse convênio que fizemos com as prefeituras para aquisição de combustível e manutenção das máquinas, é mais uma determinação do governador Gladson Cameli em garantir o acesso das famílias das regiões do Caquetá e Porto Alonso em melhorar a trafegabilidade dessas famílias”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.