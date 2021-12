Governo realiza tradicional queima de fogos de Ano Novo sem estampido

-------- Continua depois da Publicidade--------

Garantindo as tradições festivas de fim de ano, o governo do Estado do Acre anuncia a tradicional queima de fogos, ato que marca a virada de ano para 2022. No entanto, serão utilizados fogos de artifício sem estampido.

Os também chamados “fogos de vista” garantem que pessoas sensíveis a barulhos e animais de estimação tenham uma virada de ano mais confortável e segura. O alto barulho derivado dos fogos de artifício tradicionais pode causar um estímulo excessivo em pessoas com transtorno do espectro do autismo, por exemplo.

A previsão é que a queima dure 15 minutos e poderá ser vista, principalmente, do bairro da Base, na capital Rio Branco.

“Precisamos ser sensíveis com aqueles que se incomodam com os fogos. Por isso, tivemos a iniciativa de manter a tradição, porém respeitando as particularidades e casos especiais”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Fonte: Agência Acre