Governo prepara portaria sobre o passaporte da vacina

O governo federal prepara uma portaria para regulamentar a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 para entrada no Brasil.

A expectativa é que o documento seja publicado ainda nesta segunda-feira, 13, em edição extra do Diário Oficial da União. No entanto, ministros ainda debatem como será aplicada a determinação. A mudança no protocolo sanitário acontece após decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

Por ser uma determinação da Suprema Corte, a obrigatoriedade do comprovante da vacina já está sendo exigida em todos aeroportos do país.

Fonte: Jovem Pan