Governo inicia concretagem dos primeiros blocos da ponte do Anel Viário de Brasileia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio Cidade/CZS/Meta iniciaram a concretagem dos primeiros blocos de fundação da ponte do contorno viário de Brasileia-Epitaciolândia.



Máquinas trabalhando na concretagem dos primeiros blocos de fundação da ponte. Foto: Rafael Dias

Os trabalhos estão sendo efetuados por meio de parceria entre Governo Federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Consórcio Cidade/CZS/Meta. De acordo com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, os trabalhos foram intensificados para que a continuidade do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia saia do sonho para a realidade.

“É uma obra sonhada lá atrás pelo governador Gladson Cameli e que tem seguido em ritmo acelerado, é também uma oportunidade de fortalecer a infraestrutura da região para garantir que mais empresas se instalem aqui gerando mais empregos e desenvolvendo o Acre”, afirmou o presidente.

Nesta semana, a Construtora Cidade concluiu os serviços de armação dos blocos dos apoios 01, 02, 03 e 04 e está trabalhando na montagem e instalação das formas e concretagem dos blocos dos apoios 02, 03 e 04.



Equipes concluíram execução das estacas da fundação ponte. Foto: Rafael Dias

A obra é dividida em três fases: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. O anel viário terá extensão de 10,3 quilômetros, contemplando uma nova ponte de 251,5 metros de comprimento e 15,95 metros de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamentos e passarelas de pedestres em ambos os lados. Os trabalhos para a construção da estrutura seguem em andamento.

Na etapa de infraestrutura, a Construtora Cidade concluiu a execução das estacas da fundação ponte e tem seguido com os trabalhos para a conclusão dos blocos. Na etapa da mesoestrutura, os agentes técnicos da Construtora Cidade efetuaram os lançamentos dos arranques dos pilares dos apoios 02 e 03 e nas próximas semanas serão lançados os arranques dos pilares dos apoios 01 e 04.



Canteiro de obras da construção da ponte do anel viário. Foto: Rafael Dias

A ponte deverá ser construída com a técnica de balanços sucessivos que é aplicada em locais de limitação de apoio escoramentos convencionais. Além de melhorar o tráfego na região, a obra beneficiará mais de 50 mil habitantes e movimentar a economia na região, com a geração de emprego e renda.

Os trabalhos para a construção da estrutura continuam em ritmo acelerado. O Deracre segue avançando com as obras, em todo estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.