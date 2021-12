Governo garante cargo de Perito Papiloscopista em próximo concurso da Polícia Civil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Concurseiros preocupados que no próximo concurso da Polícia Civil, com edital previsto para 2022, o cargo de Perito Papiloscopista não seja colocado, assim como aconteceu no governo anterior nos anos de 2015 e 2017, procuraram a equipe do Ecos da Notícia para esclarecer , junto ao Governo atual, sobre a grande falta que faz esse profissional e ter certeza do cargo no próximo certame.

Segundo os estudantes, a área de papiloscopia (área que cuida da identificação humana através das impressões digitais e outras características) acreana tem enfrentado declínio após a aposentadoria de todos os papiloscopistas do Acre, fato que pode ser comprovado com dados e acontecimentos recentes (aumento de número de cadáveres indigentes enterrados e não fechamento de acordo de cooperação técnica entre a polícia civil do Acre e Polícia Federal por falta de papiloscopista).

Eles denunciam ainda que a identificação civil e criminal nos Institutos de identificação está sendo feita por pessoas que não possuem qualquer conhecimento técnico científico para realização de perícia, já que não existem peritos para realização das perícia de identificação nos institutos, atualmente entregue a estagiários.

O Ecos da Notícia entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, que informou que esse cargo será colocado no próximo certame e que o governador já se posicionou favorável a inclusão dessa área.