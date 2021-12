Governo fortalece atividades do Idaf no Juruá com aquisição de veículos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os investimentos do governo do Estado em transporte para melhorar as atividades de vigilância de campo e demais atribuições do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) chegam a quase R$700 mil, com a aquisição dos veículos, entregues nesta quarta-feira, 15, pelo governador Gladson Cameli, nos núcleos do órgão, em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

Com as entregas dos veículos, o governo espera fortalecer a infraestrutura de transporte, oferecendo melhores condições de mobilidade aos servidores. “Com isso vamos ter melhorias também em todas as atividades do Instituto, principalmente as de fiscalização, pois refletem diretamente na saúde pública”, declarou o governador.

Para Cruzeiro do Sul foi entregue um veículo tipo caminhonete, no valor R$ 188 mil. Um veículo tipo SUV, no valor R$ 117.950 e um veículo tipo Van, no valor de R$ 230 mil. Para Rodrigues Alves foi entregue uma camionete seminova, no valor de R$130 mil.

O diretor-presidente do Idaf, Francisco Thum, enfatiza que os investimentos feitos pelo governo em infraestrutura básica de transporte suprem as necessidades técnicas e administrativas, para o melhor funcionamento do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e, principalmente, na prestação de serviços à comunidade.