Governo do Estado entrega caminhão frigorífico para fornecimento de merenda escolar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), entregou ao município de Tarauacá um caminhão frigorífico para o transporte de frango e carne em condições adequadas de conservação para o preparo da merenda escolar. A primeira escola contemplada foi a 15 de Junho, localizada no km 45 da BR-364, sentido Tarauacá/Cruzeiro do Sul.

Além do caminhão frigorífico, outro investimento importante do governo do Estado foi a reforma do novo prédio de distribuição de merenda escolar da SEE no município. Com o caminhão, as escolas da zona rural serão contempladas com a entrega de produtos perecíveis, sobretudo as localizadas ao longo da BR-364.

A primeira contemplada, a escola 15 de Junho, recebeu carne bovina e frango para mais de 300 estudantes. De acordo com o diretor da escola, professor Augusto Pires, anteriormente a escola recebia e servia apenas produtos não perecíveis, como carne de conserva enlatada e sardinha.

Estamos muito felizes, pois era um sonho da garotada poder se alimentar com carne, frango e outros produtos da merenda escolar que, até então, só estudantes das escolas localizadas na região central da cidade recebiam”, declarou o professor.

De acordo com a coordenadora geral do Núcleo da SEE em Tarauacá, professora Janaina Furtado, o próximo passo agora é criar as condições para entrega desses alimentos também nas demais escolas da zona rural.

A escola estadual rural 15 de Junho fica aproximadamente a 45 km da zona urbana e está situada na BR-364, Seringal Tocantins, Acuraua. Atualmente possui 306 alunos matriculados, distribuídos em dois turnos, sendo 145 no matutino e 161 no vespertino, com alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ao 3º do ensino médio.

Com informações de Raimundo Accioly