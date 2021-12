Governo do Acre inaugura Natal Iluminado 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

A magia do período mais festivo do ano tomou conta do Palácio Rio Branco, na noite desta segunda-feira, 20. Com uma decoração cheia de cores, repleta de brilho e que renova o sentimento por dias melhores, o governo do Estado entregou o Natal Iluminado 2021 às famílias acreanas.

O acender das luzes marcou o evento, que foi bastante prestigiado. Todas as noites, o Palácio Rio Branco ficará ainda mais belo. Bem em frente ao prédio histórico, uma árvore de Natal gigante, de 25 metros de altura, completa a ornamentação. As praças ao redor também foram especialmente preparadas para receber o público.

“É muito bom ver a população prestigiando esse momento de alegria. O governador Gladson Cameli, com muito carinho, cuidado e amor pelas pessoas, faz essa homenagem após dois de anos de pandemia, que nos privou de comemorar este momento. Hoje é dia de celebrarmos a paz e o dom da vida”, declarou o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

Na capital, a Avenida Getúlio Vargas ganhou arcos natalinos no trecho entre o Museu dos Autonomistas e Praça Povos da Floresta. O Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito, também está iluminado. O governo do Estado levou ainda ornamentação a todas as cidades do interior. O projeto é coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e conta com o apoio da Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Empreendedorismo e Turismo e Fundação Elias Mansour.

A casinha do Papai Noel

Grande novidade do Natal Iluminado, a casinha do Papai do Noel encanta pelo charme em cada detalhe. O espaço de 90 metros quadrados foi construído com características que relembram o Polo Norte, lugar onde mora o bom velhinho, segundo o imaginário popular. O local conta com sala, quarto, banheiro, cozinha e fábrica de brinquedo. Tudo em tamanho real.

A partir desta terça-feira, 21, a casinha será aberta ao público em geral. Durante a visita guiada, que será conduzida por duendes e soldadinhos de chumbo, as crianças escutarão histórias natalinas e poderão interagir com os personagens. Ao final, o Papai Noel estará esperando para fazer uma foto, que será revelada e entregue sem nenhum custo.

Darniclay Leite, acompanhada da filha, Adriele Inácio, e da sobrinha, Mariana Mendes, tiveram a privilégio de conhecer o espaço temático de maneira antecipada. As três ficaram fascinadas com a experiência e aprovaram a iniciativa inédita proporcionada pelo governo do Estado.

“Achei o ambiente mágico, renovador de energias e faz a gente voltar a sonhar com a nossa fase de criança. Foi muito bom ter conhecido a casinha do Papai Noel, junto com a minha filha e a minha sobrinha”, revela Darnyclay.

“Eu achei tudo maravilhoso e me fez até voltar a acreditar no Papai Noel. Achei a casinha muito bonita, aconchegante e os ambientes são bem realistas”, conta Adriele.

Famílias prestigiam e aprovam o Natal Iluminado

Junto com as gêmeas Heloísa e Helena, que estavam vestidas a caráter, Kelly Lira estava encantada com os enfeites natalinos. “É muito bom poder sair de casa e ter um local tão bonito para levar minhas filhas. Não só eu, mas eu tenho certeza que elas também aprovaram”, expõe.

Dona Soly Pontes fez questão de prestigiar o Natal Iluminado com boa parte da família. A mulher de 72 anos de idade deixou uma mensagem de confiança para o novo ano que se aproxima. “Eu desejo que todos nós possamos ter muita saúde e paz em 2022”, disse.

O policial militar Rosivan Marques também participou da inauguração ao lado da esposa, Luciana Gadelha, e da filha, Júlia Maria. “Depois desse período crítico que passamos, é muito bom ver as famílias se encontrando neste evento para celebrar o Natal”, pontuou.

Depois de quase dois anos de isolamento social, por causa da pandemia de Covid-19, Maria Machado voltou a prestigiar a decoração natalina. A aposentada de 87 anos de idade estava acompanhada da filha, Maria Pires, e da neta, Mariana Pires.

“Estou começando a sair de casa agora. Eu tive essa doença [Covid-19] e passei duas semanas internada. Graças a Deus, fui curada. Espero que a gente a normalidade e possamos ter um ano novo de muita paz”, afirmou a idosa.

