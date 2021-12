Governo convoca mais de 170 professores aprovados em processos seletivos simplificados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta sexta, 10, a convocação de 178 candidatos aprovados em n0ve processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores da rede estadual de educação.

As convocações referem-se aos processos seletivos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Regular, de 2018; EJA, Educação Indígena, Especial, Regular e Campo, de 2020; e Regular de 2021.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, a SEE tem trabalhado na perspectiva de um quadro completo para o ano letivo de 2022. “O passo seguinte é continuarmos à luta para termos contratos efetivos, e assim suprirmos às necessidades das escolas estaduais. Esse é um compromisso do governador Gladson Cameli, que tem se mostrado cada vez mais comprometido com a Educação do Acre”, afirma.

Os candidatos deverão comparecer até 29 de dezembro nos endereços dispostos nos editais, para entrega dos documentos e exames médicos exigidos. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (68) 3213-2331 ou junto à Seplag, pelo do endereço eletrônico [email protected].