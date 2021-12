Governo adquire novos equipamentos de body scanner e policiais penais passam por treinamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em funcionamento dentro das unidades prisionais desde 2017, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com o Departamento Nacional Penitenciário (Depen), adquiriram cinco novos aparelhos de body scanner, para reforço da segurança nas unidades, ajudando a coibir a entrada de objetos ilícitos. O recurso utilizado é de aproximadamente R$ 1,3 milhão.



O treinamento será ministrado a 34 policiais penais. Foto: José Caminha/Secom

Nesta quarta-feira, 15, 34 policiais penais que atuam na linha de frente receberam treinamento técnico e operacional para reciclagem de manuseio do equipamento. Segundo o chefe de planejamento do Iapen, William Souza, os aparelhos serão distribuídos entre as unidades prisionais da capital e municípios do interior.

“Esse treinamento faz parte do contrato com a empresa fabricante dos equipamentos de body scanner e vai capacitá-los para adquirirem maior destreza na hora de identificar objetos ilícitos que porventura possam entrar nas unidades, evitando possíveis situações vexatórias e problemas com os detentos dentro das unidades”, explicou.



William Souza é chefe de planejamento do Iapen. Ao lado, Leonardo Gouveia, chefe da divisão de aparelhagem do Depen. Foto: José Caminha/Secom

Semelhante ao equipamento utilizado em aeroportos, o body scanner emite ondas de radiofrequência e possui transmissores e receptores que ficam posicionados em duas colunas. Segundos após a pessoa passar pelo procedimento de revista, as imagens são transmitidas para um monitor, onde terá um profissional capacitado que analisará as imagens, identificando objetos metálicos e outros materiais que são detectados por meio da tecnologia.

“Trata-se de uma ferramenta indispensável para resguardar a segurança das unidades prisionais e, com esse treinamento, esses profissionais serão devidamente qualificados para a tomada de decisão, quando necessário. Pela manhã, teremos a aula teórica e pela tarde estaremos atuando com eles na prática”, finalizou Petter Kuhn, instrutor da VMW Security, empresa fabricante do equipamento.

