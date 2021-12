Governador Wilson Lima anuncia investimentos em infraestrutura de Boca do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (14/12), novas obras de infraestrutura de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). Pavimentação do bairro Piquiá, recuperação da orla da cidade e construção de uma estação de tratamento de água estão entre os investimentos que serão realizados no município.

Wilson Lima destacou, ainda, a construção de um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que será entregue à população ano que vem, e o projeto já concluído de recuperação de parte do sistema viário de Boca do Acre. Os investimentos, entre obras em execução, em planejamento e concluídas, somam mais de R$ 42 milhões.

“Temos um convênio que estamos construindo com a prefeitura para pavimentar a estrada que liga a Cidade Baixa ao bairro do Piquiá. Tem também o sistema de abastecimento de água que nós estamos assumindo; aqui estamos investindo algo em torno de R$ 7 milhões; e ano que vem vamos entregar uma estação de tratamento para o município de Boca do Acre”, disse o governador.

Pavimentação – Para as melhorias na infraestrutura da estrada, atendendo pleito da população de Boca do Acre, serão investidos R$ 5 milhões. A prefeitura deve apresentar o plano de trabalho, para que o Estado possa dar prosseguimento aos trâmites do convênio entre Governo do Amazonas e município.

Em outubro do ano passado, o Estado concluiu, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana, um pacote de obras no sistema viário do município no valor de R$ 10 milhões.

Abastecimento de água – A melhoria no serviço de água encanada e potável em Boca do Acre também é um pedido dos moradores que o Governo do Amazonas irá atender. O projeto, uma parceria com a prefeitura, está orçado em R$ 7 milhões, que irá para licitação, e a previsão é que a nova estação de tratamento seja concluída em 2022. Os investimentos, segundo o governador, fazem parte do projeto Água Boa. Wilson Lima destacou, durante discurso, que oferecer água potável é garantir saúde aos moradores.

Orla – Wilson Lima, durante discurso, anunciou a recuperação da orla da cidade, que fica na calha do rio Purus. No período de enchente, a cidade enfrenta problemas com a subida das águas. “Todo o período de alagação é um drama o que se vive aqui. Meus secretários estiveram aqui e nós já estamos na construção desse projeto para resolver o problema da orla”, disse o governador.

Novo Ceti – O novo Ceti que o Estado está construindo no município possui investimento de R$ 20 milhões. O projeto já está 92% executado. A unidade irá atender mil estudantes, a estrutura segue os mesmos padrões adotados pelas demais unidades de Tempo Integral do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).