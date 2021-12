Governador prestigia formatura do Projeto Polícia Civil na Escola

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta terça-feira, 21, o governo do Acre, por meio da Polícia Civil, promoveu a formatura de 41 estudantes durante conclusão da 4° edição do Projeto Polícia Civil na Escola. O evento contou a participação do governador Gladson Cameli, do delegado-geral da instituição, Josemar Portes, do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, e da secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri.



Nesta terça-feira, 21, o governo do Estado promoveu a formatura da 4° edição do Projeto Polícia Civil na Escola Foto: Marcos Vicentti/Secom

Desta vez, participaram do projeto alunos das escolas estaduais Ayrton Senna e Raimundo Hermínio de Melo, em Rio Branco. O principal objetivo da iniciativa é aproximar a Polícia Civil acreana da sociedade.

Na oportunidade, os adolescentes participaram de palestras, simulação de investigação criminal, atividades lúdicas e conheceram as instalações de uma delegacia e do Departamento de Polícia Técnico-Científica.



Durante o projeto, estudantes participaram de palestras e conheceram a estrutura da instituição Foto: Marcos Vicentti/Secom

Executado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol), o projeto conta com apoio de órgãos parceiros, como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Ministério Público do Trabalho e 14° Tribunal Regional do Trabalho.

Gladson parabeniza iniciativa da Polícia Civil

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli enalteceu o trabalho social desenvolvido pela Polícia Civil e aproveitou a ocasião para reforçar o seu compromisso de trabalhar firme pelo desenvolvimento socioeconômico do estado.



Governador Gladson Cameli parabenizou iniciativa da Polícia Civil Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Neste governo, estamos trabalhando unidos, em prol do fortalecimento das instituições e da redução das desigualdades. Fico muito feliz quando vejo um evento como este, onde as nossas crianças são as verdadeiras autoridades. A Polícia Civil está de parabéns por nos ajudar a construir um Acre mais justo para todos”, enfatizou.

Ao fazer uso da palavra, o delegado-geral falou do impacto positivo proporcionado pelo projeto Polícia Civil na Escola. Segundo Josemar Portes, com a melhora do cenário pandêmico, a iniciativa será fortalecida em 2022.



Delegado-geral da Polícia Civil confirmou interesse na expansão do projeto em 2022 Foto: Marcos Vicentti/Secom

“O nosso desejo é que este projeto siga crescendo e alcance, cada vez mais, a nossa juventude. No próximo ano, nosso objetivo é que mais estudantes tenham acesso ao Polícia Civil na Escola. A formação na base é extremamente importante para construirmos uma sociedade melhor.

A estudante Maryssa Emanuela Pereira estava entre as mais entusiasmadas com o recebimento do certificado e de um troféu entregues pelo governador. “Foi muito gratificante poder participar desse projeto e conhecer mais sobre a Polícia Civil”, comentou.



Maryssa Emanuela recebeu o certificado e o troféu das mãos do governador Foto: Marcos Vicentti/Secom

O mesmo sentimento também foi compartilhado pelo colega Gabriel Pinheiro da Silva. “Pude aprender bastante nesses dias e o que eu mais gostei foram das visitas e da simulação que participamos”, revela.

