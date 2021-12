Governador prestigia confraternização de servidores da Sepa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em um ambiente de descontração, servidores da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) se reuniram nesta sexta-feira, 10, para uma festa de confraternização.

O evento foi realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco e contou com a presença do governador Gladson Cameli, que passou de mesa em mesa cumprimentando os trabalhadores, agradecendo o empenho ao longo do ano e reafirmando seu compromisso com os servidores.

“Vim externar meu agradecimento a cada um de vocês e pedir desculpas por não poder estar mais presente em momentos como estes. Vocês me deram uma missão e estou aqui pra cumpri-la, mas não faço nada sozinho. Agradeço o esforço de vocês, o trabalho, a dedicação e também à nossa bancada federal. Sem vocês, nada do que já foi feito seria possível e ainda temos mais por fazer”, disse o governador.

Segundo o secretário da pasta, Nenê Junqueira, este é o primeiro encontro entre servidores após quase dois anos de pandemia. E para celebrar as conquistas e avanços da secretaria, a gestão resolveu realizar essa confraternização para agradecer pela colaboração dos que contribuem para o desenvolvimento do Estado.

“Passamos momentos difíceis de enfrentamento à maior crise sanitária dos últimos tempos. E mesmo diante de um cenário difícil, a Sepa teve suas conquistas e tudo só funciona com a união dos servidores. Hoje foi um dia de agradecimento a eles que fazem toda a diferença e que somam para o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou Junqueira.

Com 13 anos atuando como engenheiro agrônomo da Secretaria de Produção e Agronegócio, Carlos Gibran levou a família para participar confraternização dos servidores. “É um prazer fazer parte dessa família. Já são 13 anos prestando serviços à população, ao homem do campo e diante de todas as adversidades, este é o momento em que podemos comemorar novas conquistas. Somos gratos pelo reconhecimento ao nosso trabalho e nos comprometemos em continuar abraçando a causa, somando e prestando nosso serviços a população”, finalizou o engenheiro.