Governador participa da passagem de Comando do Batalhão da PM de Cruzeiro do Sul

Criado há 47 anos, o Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul realizou uma solenidade de troca de Comando, na manhã desta quarta, 15. O governador Gladson Cameli prestigiou o evento e ressaltou os resultados dos trabalhos do coronel Evandro Bezerra da Silva na passagem do Comando do Batalhão para o major Edvan da Silva Rogério.

“Colhemos resultados muito positivos no combate à criminalidade e prevenção da violência no Vale do Juruá durante a gestão do coronel Evandro. Tenho certeza que o seu sucessor dará continuidade a esse trabalho, que garante a paz e a tranquilidade das nossas famílias da região”, afirmou o governador.

Gladson ressaltou, ainda, que nas suas agendas oficiais em outros estados sempre manifesta o seu orgulho pela Polícia Militar do Acre.



“Tanto na área pública como privada quem faz acontecer é quem está na lida. A importância da união dos poderes e das instituições, focada no respeito a nossa Constituição, é que pode dar uma resposta para quem está na ponta e move essa máquina da segurança pública”, refletiu Cameli.

Para o governador, a preservação de vidas é a principal obra de uma gestão pública.



“Entregamos equipamentos para melhorar as ações das nossas polícias e reestruturamos o setor da segurança. Chamamos novos militares de concursos públicos, entregamos veículos, fardamento e armamentos. Todos os nossos servidores movem a máquina do governo e temos que nos unir num único propósito, para chegarmos ao objetivo de garantir a paz e a tranquilidade da nossa população. Eu sempre digo que na minha Polícia eu confio”, finalizou.

O secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar do Santos, destacou o espírito de profissionalismo de toda a tropa do Batalhão do Juruá.



“O nosso objetivo é garantir a vida através de cursos de formação aos nossos operadores de segurança. Com isso, reduzimos o número de mortes violentas em todo o Acre em 53,6%. Quero agradecer ao coronel Evandro pelo legado deixado no combate ao crime organizado nessa região”, lembrou o secretário.

Por sua vez, o coronel Evandro agradeceu a oportunidade de comandar o Batalhão.

” A minha tropa é quem fez esse trabalho e fui só uma peça da engrenagem. Ela que me abraçou, fizemos um planejamento e o trabalho foi desenvolvido. A história dirá sobre os nossos resultados e deixo o Comando com a satisfação do dever cumprido, porque fizemos o bom combate”, disse Evandro.



O novo comandante, major Edvan, se comprometeu em empenhar-se de corpo e alma para dar continuação ao trabalho de segurança no Juruá.

“É com satisfação que assumo esse comando, com o objetivo de fazer um trabalho de excelência. Manterei o legado deixado pelo coronel Evandro. Sinto-me preparado para dar mais esse passo na minha carreira militar, para construirmos uma sociedade que garanta o bem estar público”, refletiu o major.

