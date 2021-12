Governador entrega presentes de Natal no Hospital da Criança

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia em que completa dois anos de idade, a pequena Valentina Rogério da Silva foi surpreendida com um presente entregue pelo governador Gladson Cameli. Neste sábado, 18, o gestor esteve no Hospital da Criança, em Rio Branco, para entregar brinquedos e levar sua mensagem natalina aos pacientes, familiares e servidores da unidade.

“Achei muito legal essa atitude do governador. Isso é bom para alegrar não só a minha sobrinha, mas todas as crianças do hospital, que tanto precisam de momentos como esse”, comentou Josiane Silva, tia de Valentina.

Outros 63 pacientes do Hospital da Criança também foram agraciados com os presentes doados por servidores do governo do Estado, por meio de campanha voluntária de arrecadação.

Elisa Silva também recebeu a visita e um presente do governador. A menina de apenas oito meses de idade luta contra uma doença cardíaca. “A entrega desses brinquedos é muito importante, principalmente diante desse momento difícil que estamos passando com os nossos filhos”, revela Ediva Alves da Silva, mãe da menina.

Gladson Cameli sempre faz questão de demonstrar o carinho que mantém pelas crianças. Segundo o governador, o Estado tem o dever de proporcionar momentos especiais como este para quem mais precisa de atenção e alento

“Apesar da pouca idade, esses meninos e meninas já estão enfrentando grandes desafios em suas vidas. As crianças são as minhas autoridades e elas tocam muito comigo. O que estamos fazendo é apenas uma maneira de tentar minimizar tudo que elas estão passando”, afirmou.

A gerente-geral da unidade, Laura Pontes, participou da entrega dos brinquedos parabenizou a iniciativa. “A gente fica muito feliz com a presença do governador. Ele acendeu ainda mais a magia do Natal, trazendo alegria e proporcionando que este Natal seja muito mais feliz para estas crianças”, disse.