Governador anuncia cancelamento de Réveillon durante live ao site Ecos da Notícia ”Minha prioridade são vidas”

O anúncio foi feito durante uma live ao vivo para o site Ecos da Notícia na noite deste sábado, 4.

O Governador foi visitar um de seus seguranças, que se feriu durante um acidente de carro, quando ao ser questionado pela Jornalista Dry Alves sobre a festa da virada do ano, o mesmo afirmou que não faria mais o evento.

Segundo Gladson, infelizmente a população não tem ajudado, pois muitos ainda não se vacinaram, e vários casos voltaram a ser registrados no Estado, o que preocupa as autoridades.

Cameli foi aplaudido por servidores da saúde quando anunciou o cancelamento do Réveillon.

Por outro lado, ele ainda pretende fazer o Carnaval, mas para isso, segundo o chefe do executivo, é necessário que a pessoas se vacine e concluam a imunização até o carnaval.