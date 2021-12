Google e Ciee oferecem cursos gratuitos para jovem aprendiz

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Google Ateliê Digital, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), disponibiliza 26 cursos gratuitos para qualificação profissional de jovens aprendizes. São dezenas de horas de conteúdo nas áreas de marketing digital, dados e tecnologia e desenvolvimento de carreira para auxiliar no desenvolvimento profissional de jovens e adolescentes. As inscrições podem ser feitas no site, neste link.

A ideia é alcançar mais de 10 mil jovens até o fim do ano. Pelo menos 100 mil já foram qualificados. Para Susana Ayarza, diretora de marketing do Google Brasil, a parceria entre as duas empresas é importante para ajudar jovens a iniciarem uma carreira. “É um espaço para que eles possam aperfeiçoar conceitos teóricos e evoluir também do ponto de vista prático. Disponibilizamos informações úteis para que estejam ainda mais preparados para a rotina de trabalho e também para alcançar outras oportunidades profissionais, em qualquer campo,” comenta.

A parceria começou em fevereiro de 2020, e é focada nos cursos de Privacidade e Segurança On-line, onde certificou mais de 80 mil jovens com idades entre 15 e 22 anos em mais de 266 treinamentos presenciais pelo Brasil. Na pandemia, o programa passou a ser oferecido digitalmente.

Entre as capacitações disponíveis na plataforma, é possível acessar “Como falar em público”, “Networking eficiente”, “Fundamentos do marketing digital” , “Gerenciamento de projetos com ferramentas digitais”, “Desenvolva seus negócios em outros países”, “Promova sua empresa com publicidade on-line” e outros.

Fonte: Correio Braziliense