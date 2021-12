Goleiro Weverton vai pregar no próximo domingo na Catedral da Igreja Batista do Bosque

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Igreja Batista do Bosque receberá o goleiro acreano, campeão olímpico e da Libertadores, Weverton e convida a sociedade para conhecer seu testemunho

Já se tornou comum ver em rede nacional e mundial o goleiro acreano do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Weverton, exaltando a bandeira do Acre e, principalmente, a Deus quando conquista títulos. Exemplo disso foi na final das olimpíadas de 2016 contra a Alemanha e, este ano, na final da Libertadores da América, contra o Flamengo.

Neste domingo os acreanos vão poder conhecer o testemunho de vida do atleta que saiu do bairro Bahia Nova para o mundo e faz questão de, nas concentrações antes das partidas, falar de Deus para os colegas como Neymar, Gabriel de Jesus e tantos outros craques do futebol. A Igreja Batista do Bosque, presidida pelo pastor Agostinho Gonçalves, convida a sociedade para participar do culto, a partir das 18 horas, na Catedral que fica na estrada do Calafate, ao lado da Havan.