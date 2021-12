Glória Maria revela que teve cinco namorados ao mesmo tempo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Glória Maria abriu o jogo e fez um balanço de sua vida amorosa nos últimos dois anos. Em entrevista à Narcisa Tamborindeguy na última sexta-feira (24/12), a jornalista admitiu que já enganou cinco namorados para conseguir ficar com todos ao mesmo tempo.

A apresentadora do Globo repórter , da TV Globo , também comentou sobre as dificuldades que passou durante o tratamento contra o câncer.

Ao ser questionada sobre os múltiplos relacionamentos, Glória rebateu o tabu das pessoas e reforçou que tudo aconteceu em uma época muito diferente, no entanto, explicou que é livre para fazer o que bem entende com sua vida.

“Sofri e sofro todo tipo de preconceito, mas eu não estou nem aí, porque sou livre. Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca”, desabafou.

Durante o bate-papo, sem papas na língua, Maria acabou elogiando a beleza do rapper Mano Brow e confessou que um dos maiores crushes de sua vida é o ex-presidente dos Estados Unidos , Barack Obama.

“Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama”.

Glória Maria

Em outro momento da conversa, a comunicadora comentou sobre o diagnóstico de câncer, que ocorreu em dezembro de 2019 , e disse como lidou com o tumor, que a fez ganhar e perder muito peso.

“Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação. A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos, que é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta”, destacou.

“A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar. É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário”, finalizou.

Confira, abaixo, a live completa: