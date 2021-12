Globo perde Mundial de Clubes com Palmeiras e Band exibirá sozinha

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Grupo Bandeirantes comprou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá em fevereiro de 2022 com os campeões continentais do mundo como Palmeiras (Libertadores) e Chelsea (Champions League). Dessa forma, a Globo deixa de exibir a competição depois de 21 anos.

Segundo portal ‘Notícias da TV’ a Globo tinha direito a prioridade na aquisição dos direitos do torneio, mas como a emissora carioca não fez uma proposta até o prazo limite, a Band conseguiu adquirir o torneio.

Não foi só no futebol que Globo perdeu direitos. A Band fechou, em fevereiro, o contrato de transmissão da Fórmula 1 para as temporadas de 2021 e 2022. Segundo a TV Globo não houve acordo, citando a “nova realidade mundial dos direitos esportivos”.

Atual campeão da Libertadores, Palmeiras será o representante brasileiro no Mundial, que vai ocorrer entre 3 e 12 de fevereiro de 2022.

