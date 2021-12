Globo não aceita exigências e Rafael Portugal está fora do BBB 22

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Globo não entrou em acordo com Rafael e o humorista está fora do CAT BBB 22. Com menos de um mês para a estreia da próxima edição, o comediante, que ficou por dois anos no posto, será substituído por Dani Calabresa no quadro humorístico.

A informação da baixa no BBB22 foi dada pela colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles. O objetivo de Boninho é dar mais espaço para o humor na edição que marcará a estreia de Tadeu Schmidt no comando do reality. Para isso, Paulo Vieira também foi chamado ao time e vai liderar o quadro “O Brasil Tá Lascado”, nome inspirado no bordão de Gil do Vigor no BBB21.

A presença de Rafael Portugal pelo terceiro ano consecutivo no CAT BBB já era dada como certa, no entanto, o caldo entornou na negociação do cachê para a próxima temporada do programa.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo, Vaneli, empresária e esposa do comediante, apresentou as exigências para fazer a renovação do contrato, porém a Globo não aceitou e resolveu colocar Dani Calabresa no lugar dele. Assim como Paulo Vieira, a humorista tem contrato fixo com a emissora.

Fonte: Catraca Livre