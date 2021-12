Gladson Cameli lidera pesquisa espontânea e estimulada para eleições de 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atual governador também aparece, com 27%, liderando de votos

A TV Gazeta divulgou nesta quinta-feira (2), o resultado da pesquisa de intenções de votos para o Governo do Acre nas eleições de 2022. Os dados foram coletados pela Realtime Big Data nos dias 29 e 30 de novembro, e 600 pessoas foram entrevistadas.

Na pesquisa espontânea, o atual governador Gladson Cameli, do Progressistas, aparece na frente com 30% das intenções de voto,;eguido pelo ex-senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, com 5%. Aparecem ainda na lista, o senador Sérgio Petecão, do PSD, com 2% e a deputada federal Mara Rocha, do PSDB, com 1%. Brancos e nulos somam 16%, enquanto as pessoas que não souberam ou não opinaram representam 44% do total.



Já na pesquisa estimulada, Gladson Cameli aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Jorge Viana, do PT, tem 21%. Sérgio Petecão aparece com 12%, seguido por Jenilson Leite, do PSB, em quarto com 2%, e por fim, David Hall com 1%. Brancos e nulos somam 10%, e pessoas que não souberam ou não opinaram representam 9% do total.



Rejeição dos candidatos

A pesquisa ouviu ainda a opinião da população acreana sobre quem eles não votariam. Em primeiro lugar aparece o atual governador Gladson Cameli com 27% da rejeição; seguido por Jorge Viana com 24%; em terceiro lugar aparece o senador Sérgio Petecão com 15% da rejeição; seguido de Jenilson Leite com 8% e David Hall com 4%.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas pessoas dos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.