GIRO faz apreensão de drogas na Vila Jorge Kalume

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da CIA GIRO e ROTAM, na manhã desta quarta-feira, 08, realizou operação na tentativa de identificar suspeitos e local de armazenamento de drogas ilícitas na Vila Jorge Kalume na Capital Rio Branco.



Dadas as fundadas razões da existência do crime denunciado, foi realizado cerco no local e após averiguação em uma residência foram localizados objetos típicos de preparo e venda de entorpecentes, tais como sacos plásticos, papel filme, balança de precisão, tesoura, uma pequena barra de maconha e uma quantia em dinheiro totalizando R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), um saco de substância aparentando ser barrilha, que, após buscas, foi localizado enterrado próximo à entrada da casa um “tijolo” de substância aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 465 gramas. Que após buscas no local de mata, também foi localizado enterrado mais 16 (dezesseis) peças de substância aparentando ser maconha, de mesma característica do material aprendido próximo à entrada da casa, sendo no total aprendido 16,715 Kg.

Diante dos fatos apresentamos todo material, bem como os envolvidos na DEFLA para os procedimentos cabíveis.