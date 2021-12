GIRO, da Polícia Militar do Acre, apreende drogas e moeda falsa na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam durante o serviço de quinta-feira, 30 e desta sexta-feira, 31, drogas e moeda falsa. As ocorrências aconteceram em locais distintos da capital. Duas pessoas foram presas.



O primeiro fato ocorreu no bairro 06 de agosto, quando os militares, durante patrulhamento de rotina, abordaram um cidadão em fundada suspeita. Durante as buscas foram localizadas 10 cédulas falsas de 100 reais e 7 gramas de maconha.

O cidadão, que tem 20 anos de idade, informou aos militares que havia comprado as cédulas por 250 reais. Ele foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.



A segunda ocorrência se deu no bairro Parque dos Sábias, quando a equipe realizou uma abordagem a um cidadão, sendo encontrado durante as buscas 20 gramas de haxixe, 9 gramas de maconha, 2 comprimidos de ecstasy, aproximadamente 25 gramas de cocaína, 5 peças de Skank, balança de precisão e material para embalo de drogas, além de dinheiro trocado.

O abordado, que tem 25 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia.