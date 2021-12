Garoto que ia à escola a cavalo ganha prêmio de melhor aluno

-------- Continua depois da Publicidade--------

Lorran dos Santos viralizou na internet após buscar uma alternativa para manter as lições escolares em dia.

Lorran dos Santos, de 14 anos, se destacou como aluno do ano em Luziânia (GO).

Após um ano de idas à escola montando uma égua, Lorran dos Santos, de 14 anos, recebeu o prêmio de melhor aluno de uma escola do município de Luziânia (GO). O garoto ficou conhecido em março deste ano, após viralizar uma imagem em que ele aparece montando a égua para buscar e entregar as lições semanais das aulas remotas durante a pandemia de Covid-19.

“Me chamaram no colégio e premiaram os melhores do ano. Eu fiquei muito feliz e surpreso com o certificado”, diz o garoto, que recebeu a honraria na terça-feira (14). O jovem acabou de completar o 8º ano do Ensino Fundamental e conta que a ajuda da égua Kíria, de 3 anos, suavizava a distância entre o colégio e a casa da família, que fica no Parque Estrela D’Alva III, área rural de Luziânia (GO), município no Entorno do Distrito Federal.



Colégio Estadual Professora Ester da Cunha Peres, em Luziânia (GO)

Quem registrou a imagem que viralizou foi a diretora do Colégio Estadual Professora Ester da Cunha Peres, Laurinda Ribeiro. Para ela, apesar de simples, o exemplo de Lorran serviu para motivar os outros estudantes.

“Os alunos disseram que não devemos desistir diante dos desafios, mas buscar alternativas para os problemas. O que chamou a atenção foi que, mesmo com dificuldades, ele tinha o compromisso de entregar as atividades dentro do prazo”, afirmou, enfatizando que Lorran tem ótimo desempenho acadêmico em todas as disciplinas.

Até o mês de agosto, o menino visitava quinzenalmente a escola para entregar as atividades que estavam prontas e buscar as novas lições. Quando as aulas presenciais voltaram, ele decidiu deixar a égua em casa e caminhar 2 km todos os dias para assistir às aulas. “Eu não tinha como deixar ela lá na escola, não tinha onde colocar ela, então optei por deixar ela em casa mesmo”, detalha o garoto.

Lucivânia Santos, mãe do estudante, fala orgulhosa do desempenho do filho. Segundo ela, Lorran sempre foi dedicado aos estudos e nunca teve notas baixas no boletim. “Ele me ajuda muito dentro de casa, é respeitoso e um bom menino. Depois de todas as dificuldades desse ano, nós ficamos muito felizes de saber que ele foi o melhor aluno do município”, disse.

Lorran sonha em ser agrônomo e veterinário quando crescer. Agora, como estudante do 9º ano, ele espera manter o bom desempenho escolar. “Eu gosto muito de animais e de mexer com plantações, espero com isso ajudar a mudar a vida dos meus pais, da minha família e das pessoas da minha região”, finaliza.

