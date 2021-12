Gari morre atropelado após acidente entre carreta e amarelinho em Manaus; veja vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um trabalhador de limpeza pública identificado como Domingo Santana da Silva, 36, foi morto na manhã desta segunda-feira (20) após ser esmagado por um amarelinho, na rotatória da Suframa, zona leste de Manaus. Segundo informações, uma carreta vinha em alta velocidade quando atingiu o ônibus amarelinho que capotou e virou em cima do trabalhador.

O condutor da carreta, José Alves de Souza, 63, fez o teste do bafômetro e o resultado ainda deu positivo para a presença de álcool. Ele foi preso pela equipe polícia e conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O secretário de obras Sabá Reis esteve no local e disse que ficou muito triste com a notícia da morte do trabalhador. “Eu me reuni de manhã cedo com os trabalhadores antes dos trabalhos, falei com eles. Eu estava em outro compromisso quando soube da notícia” disse o secretário.

Nota de esclarecimento

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informa que o colaborador da Mamute Conservação e Construção, empresa terceirizada que realiza serviços de limpeza em Manaus, Domingos Santana da Silva, 36, tinha seis anos de prestação de serviços na Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa.

A Semulsp, em nome do secretário Sabá Reis, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está dando todo apoio e solidariedade à família de Domingos.

Veja o momento que do resgate do trabalhador: