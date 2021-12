Garçonete é demitida por receber gorjeta de quase R$ 25 mil e não dividir com equipe

-------- Continua depois da Publicidade--------

O que deveria ser um agrado pelo bom atendimento acabou virando um motivo de demissão em um restaurante no Arkansas, nos Estados Unidos. Tudo começou quando um grupo de clientes deu US$ 4,4 mil (quase R$ 25 mil) de gorjeta para a garçonete Ryan Brandt dividir com a outra funcionária que atendeu a mesa. Porém, a gerente do estabelecimento achou justo que o valor fosse dividido com todos os funcionários. Ryan não concordou e acabou demitida.

O grupo de clientes foi liderado por Grant Wise, dono de uma imobiliária local, que organizou o US$ 100 Diner Club, onde os membros vão para restaurantes e cada um contribui com uma gorjeta de 100 dólares.

O grupo decidiu ir jantar no restaurante Over and Tap. Wise contou ao canal norte-americano KNWA que ligou antes para o estabelecimento para confirmar que os funcionários não dividiam a gorjeta. No final do jantar, Grant chamou a garçonete que atendeu a mesa, Ryan Brandt, e deu um cheque de US$ 4,4 mil para que ela dividisse com uma outra funcionária, que atendeu a mesa, mas precisou ir embora.

Logo que o grupo foi embora, Ryan disse que os gerentes do estabelecimento exigiram que ela dividisse a gorjeta entre com outros funcionários. “Disseram que eu teria que entregar o meu dinheiro ao meu gerente de turno e levaria 20 por cento para casa”. Ela disse que essa política de dividir a gorjeta nunca havia acontecido nos três anos que trabalhou no local, e que já estava planejando usar o dinheiro para pagar empréstimos estudantis.

Ryan foi demitida e ainda foi impedida de ficar com o cheque.

Após descobrir o fim que a boa ação teve, Grant tentou entrar em contato com o restaurante para garantir que tudo se resolvesse, mas disse que as mensagens não tiveram resposta. Grant voltou ao restaurante, pegou o cheque de volta e entregou diretamente para Ryan Brant.

Mesmo assim, a atendente não teve o emprego de volta. “Estou muito triste em saber que a garota que demos gorjeta na outra noite em nosso Dinner Club de $100 foi demitida do emprego. Não entendo muito bem por que isso aconteceria com uma mulher que parece tão doce e bondosa”, escreveu no Facebook.

Grant então criou uma vaquinha online para ajudar Ryan e arrecadou US$8.700, cerca de R$ 49,5 mil.

Fonte: Correio Braziliense