Galã da rede Globo flagra Kéfera em momento íntimo em quarto de hotel: “me humilha vai”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O final de ano está aí e, como de costume, vários famosos irão se reunir para o réveillon em Salvador. Segundo informações divulgadas, pelo diário prime, nessa quarta-feira (29), Kéfera e Caio Castro são alguns dos nomes que estarão presentes na grande festa. Caio Franco, Stéfani Bays, MC Mirella, Gabi Lopes e Jade Picon são outros dos nomes confirmados para a festança.

O ator, que é amigo da influenciadora, gravou uma sequência de stories para o seu Instagram, e em um desses vídeos, o famoso entrou no quarto de Kéfera e a gravou em um momento íntimo. A influenciadora, que estava apenas de toalha, foi surpreendida por seu amigo, que entrou no quarto dizendo “Ah, estava com saudades de você Orange!”, se referindo ao bronzeado alaranjado da moça. A famosa tentou se defender retrucando, de forma irônica, “Eu nem estou mais orange”, o artista ainda brincou ao comparar a cor da toalha com a cor do bronzeado.

Pelo amor de Deus, é isso mesmo? Vai, me humilha vai. Agora elogia minha make. Não chega também tão perto assim”, disse Kéfera ao ser incomodada com a gravação. Segundo informações do próprio Caio, o mesmo só entrou no quarto da amiga para procurar uma tesoura, e não sabia que a brasileira estava apenas de toalha.

O resultado de um bronzeamento artificial foi a pele alaranjada. “Eu ainda vou tomar banho, vai sair. Se Deus quiser!”, disse a influenciadora em suas redes sociais. Após essa postagem, Kéfera brincou com Mc Mirella, que também estava no grupo de amigos, ao dizer “O que eu faço agora, Mirella?”.

Fonte: Bolavip Brasil