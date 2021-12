Gabigol diz que tem poucos amigos no futebol, lista os raros e entrega: ‘Se tiver que sair na mão pra ganhar, a gente sai’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Não espere ver Gabigol curtindo por aí ao lado de outros jogadores de futebol. O atacante do Flamengo revelou que tem poucos amigos no esporte ao ser questionado sobre suas amizades com outros atletas. Suas melhores companhias, segundo ele, são os artistas do rap.

“Tenho pouco amigo jogador. Eu sou o homem do trap, da galera do rap sou amigo de todos. Mas tem alguns caras do futebol que são parceiros, como o Luan (meia-atacante do Corinthians), o Matheuzinho (seu colega de clube), o Gil (também do Corinthians). Um outro amigo meu é o Alisson, que jogou no Santos e hoje está na Arábia. O cara é um monstro, um irmão mesmo”, lista Gabigol em entrevista ao podcast Podpah.



Gabigol tem muitos amigos no rap Foto: reprodução/ instagram

O atacante acredita que muitos jogadores levam para fora do campo o que acontece durante uma partida: ” Dentro do campo, acontece muita coisa e tem cara que leva para o coração. Eu não sou assim. O que acontece no jogo, fica no jogo. Depois, eu quero sair com eles, tomar uma, curtir. Mas, dentro do campo, se tiver que sair na mão para qanhar, eu saio na mão. Eu quero é ganhar”.