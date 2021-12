Fundhacre segue cronograma de mutirão de consultas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste sábado, 4, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), prosseguiu com o cronograma de consultas especializadas. O objetivo é atender as pessoas que ficaram sem atendimento devido a pandemia da covid-19.

Rozângela Farias, chefe do ambulatório falou sobre a importância da retomada dessas atividades para o hospital. “A nossa meta é zerar as consultas e deixar todas em dias além de proporcionar um atendimento digno, para que a fundação consiga oferecer um serviço de maior qualidade”, explica.

Os atendimentos contam com uma parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), trazendo os alunos do curso de medicina para a unidade, e proporcionando aulas práticas.

Rozangela Farias destaca ainda que a Fundação é um hospital escola ao qual os especialistas conseguem fornecer aulas práticas para os alunos que estagiam certo período na unidade. “É o cuidado e o olhar humanizado dos profissionais que aqui trabalham que gera o conhecimento”, completa.

Maria José da Silva, 80 anos, agricultora, foi uma das pacientes que recebeu atendimento especializado, segundo ela a atenção prestada na consulta faz toda a diferença “Eu acredito que o remédio que a doutora passou vai me deixar boa, porque houve muita paciência, me explicaram muito. Estou muito confiante”, diz.

O mutirão oferecerá consultas em outras áreas, porém neste mês será voltado para a otorinolagnorologia que segue até o dia 17. Os pacientes que estão sendo atendidos já foram agendados previamente.