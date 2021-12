Fundhacre recebe novas poltronas para acompanhantes do hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), recebeu nesta terça-feira, 14, duzentas poltronas para a unidade hospitalar, que serão destinadas para as enfermarias dentro do complexo.

“Isso faz parte da política de humanização do Ministério da Saúde (MS) que tem instituído há mais de dez anos a política que traz o cuidado para com o acompanhante do paciente”, enfatiza o presidente da unidade, João Paulo Silva.

A Fundhacre na atual gestão vem trabalhando e desenvolvendo ações que promovam a humanização dentro do hospital, o diretor-presidente afirma que vem seguindo as orientações do governo do Acre.

“Seguimos os parâmetros do Ministério da Saúde e as orientações do nosso governador Gladson Cameli e da primeira-dama Ana Paula Cameli, que tem reforçado a importância do cuidado e cautela para com o usuário”, disse.

O objetivo da aquisição das duzentas poltronas acolchoadas é trazer um grande benefício de bem-estar ao acompanhante que também merece dignidade, assim como o paciente. As novas poltronas irão substituir a cadeiras brancas.

“Isso é um resultado de várias mãos. É um resultado da equipe gestora da Fundhacre. Agora temos um ganho significativo para a população do estado do Acre por meio do próprio bem estar da população dentro do hospital”, encerrou João Paulo Silva.

A aquisição do equipamento ocorreu com recurso do Banco Mundial, por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser).

Fonte: Agência de Notícias do Acre