Funcionário do Correios é trancado em porta-malas por homens armados

Um funcionário do Correios foi assaltado e levado em um porta-malas por homens armados, na manhã da última segunda-feira (6), no bairro de Cajazeiras. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança de um condomínio e durou cerca de 20 segundos apenas.

Os dois bandidos se dividiram: um levou o veículo do Sedex, enquanto o outro conduzia o carro onde prenderam o funcionário no porta-malas. O trabalhador foi encontrado posteriormente, porém, nem o Correios nem a polícia detalharam as circunstâncias de como ele foi encontrado.

A empresa afirmou que o funcionário não possui ferimentos, passa bem e está recebendo suporte psicológico depois do episódio.

Segundo o portal G1, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que segue fazendo a conferência da carga que estava no veículo dos Correios para serem entregues.