“Fui abençoado”, diz dono do maior nariz do mundo

O turco Mehmet Özyürek é, desde 2001, o dono do maior nariz do mundo, de acordo com o Guinness World Records. O nariz dele mede 8,8 centímetros e desde então ninguém conseguiu bater seu recorde em cinte anos.

Ao Guinness, Mehmet disse que ter um nariz avantajado dá a ele algumas habilidades que outras pessoas com um nariz de tamanho normal não tem. “Meu olfato é diferente do das outras pessoas”, diz.

“Eu digo ‘há um cheiro aqui’. Outras pessoas dizem ‘não estamos sentindo esse cheiro’. Eu digo, ‘você pode não sentir o cheiro, mas eu posso’”, afirmou orgulhoso.

Fazendo sucesso desde que entrou para o ranking, Mehmet participou em 2010 do Lo Show Dei Record, um programa de TV italiano, e mostrou ao vivo como podia encher um balão com a sua narina.

Özyürek disse que seus pais e tios também têm o nariz avantajado, mas que curiosamente as gerações depois dele não herdaram a característica.

“Eu amo meu nariz, é claro… fui abençoado. Estou extremamente satisfeito por representar a Turquia, o Mar Negro ou a Artvin em escala internacional. Alguns se tornam mártires, alguns se tornam primeiros-ministros e alguns se tornam recordistas.”

Fonte: Correio Braziliense