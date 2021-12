Fraude: TJAM alerta sobre ‘intimações falsas’ enviadas por e-mail

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas (SETIC/TJAM) alerta aos usuários e à população em geral sobre um e-mail falso que está sendo distribuído a respeito de “intimações” que estariam relacionados a processos no Judiciário amazonense.

Trata-se de uma tentativa de fraude ou golpe com a possível finalidade de obtenção de dados privados das vítimas, utilizando o nome do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A orientação é que aqueles que recebam esses e-mails os excluam e não cliquem nos eventuais anexos enviados e nem em links indicados. Também é recomendado adicionar o remetente à lista de Lixo eletrônico (Spam).