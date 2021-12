França supera 100 mil casos diários de Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neste sábado (24), Natal, a França bateu a marca de 100 mil contaminações diárias de Covid-19, em um momento de recrudescimento da pandemia iniciada há 21 meses e responsável pela morte de mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Foram registrados 104.611 novos casos no país. Nas últimas três semanas, o número de contaminações diárias dobrou, detalhou a agência sanitária francesa.

O país já indicava a alta desde a quinta-feira (23), quando foram registrados 96.608 casos da doença, de acordo com a Santé Publique France – agência francesa de saúde. Antes disso, a maior alta havia sido registrada há mais de um ano, em novembro de 2020. À época, foram notificados 86.852 casos.

A variante ômicron se propaga na Europa. Agora, a circulação do vírus pode ganhar ainda mais força com as festas de fim de ano e as reuniões familiares, temem as autoridades francesas. O governo francês, até agora, adotou algumas medidas de impacto.

Em Paris, a variante ômicron já seria responsável por quase metade desses casos, mas o número é provavelmente maior.