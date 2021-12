Fotógrafo pega o exato momento em que tubarão morde um mergulhador

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em Nassau, nas Bahamas, o fotógrafo Tanner Mansell, da Flórida, e o mergulhador Chang Sien Chin, da Austrália, levaram um susto quando um tubarão abocanhou a mão do mergulhador. Tanner estava com a câmera na mão e conseguiu registrar o ataque.

Por sorte, Chang estava usando uma luva metálica que protege a mão dos dentes afiados do animal, e conseguiu sair sem ferimentos.

Ao The Sun, Tanner, que não usava a luva de proteção, contou: “Eu não estava usando nenhuma cota de malha. Estava desprotegido, contudo, é isso que faz esses momentos divertidos para mim. Esses momentos me fazem sentir vivo, a adrenalina e intensidade do momento são impactantes”

Os dois estavam com caixas de isca no local e atraíram cerca de 20 tubarões. Mesmo a pouco mais de um metro do animal que mordeu o colega, Tanner não sofreu nenhum ataque.

O fotógrafo conta que começou a mergulhar e pescar ainda criança. “A primeira vez que nadei com tubarões, eu nunca tinha me sentido assim, em paz com o mundo, e percebi que tinha que encontrar uma maneira de fazer isso pelo resto da minha vida. Peguei a fotografia para documentar minha jornada e desde então a transformei na minha carreira.”

Fonte: Correio Braziliense