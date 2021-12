Foto de menino que encontrou árvore de Natal em lixão no Maranhão comove e viraliza

O prefeito João Luciano Silva Soares também participou da audiência e comprometeu-se publicamente em fornecer renda mínima de 100 reais por mês para o catador associado e uma cesta básica por mês para a família de cada catador.

Em todo o Maranhão, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) diz que articula com as prefeituras a criação de galpões para catadores e que criou um auxílio emergencial de R$ 400 reais para a categoria. Veja, abaixo, o que diz o Governo do Maranhão sobre o assunto:

“A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres) informa que desenvolve um extenso trabalho de acompanhamento dos trabalhadores da coleta de resíduos sólidos, inclusive com entrega de equipamentos. Além disso, segue articulando, junto às prefeituras, a criação de galpões para catadores e catadoras para que possam ter um local digno para trabalhar, também atua promovendo capacitações e criou um auxílio emergencial para categoria no valor de R$ 400,00, visando reduzir os impactos causados pela pandemia. Com mais associações criadas, o Governo do Maranhão amplia as ações, tendo como foco reconhecimento, dignidade e garantia de renda.

Secretaria informa, ainda, que no último dia 10 de novembro, esteve presente na cidade de Pinheiro em Audiência Pública proposta pela Defensoria Pública do município com a participação do prefeito, para estimular os catadores a criarem suas cooperativas, para, assim, promover o protagonismo e assegurar direitos da categoria.”