FORTE EMOÇÃO: Mulher desmaia ao saber que vai ganhar camisa de Gusttavo Lima em Porto Velho

Caso aconteceu no show da última sexta-feira (3) na capital.

As imagens chocantes de uma fã que desmaiou no palco do cantor Gusttavo Lima estão rodando as redes sociais em Porto Velho, RO.

A moça que não teve a identidade revelada aparece no vídeo pedindo a camisa que o cantor está vestido de presente. Ele então responde: “cê quer a minha camisa de lembrança pra você? Eu vou te dar minha camisa”. A fala é suficiente para a mulher não resistir as emoções e cair ao palco.

Logo em seguida uma equipe do Corpo de Bombeiros recolhe a mulher e socorre ela.

