FORTE BATIDA: Vídeo mostra momento de acidente que deixou bebê em estado grave

-------- Continua depois da Publicidade--------

O pai do bebê foi preso em flagrante por embriaguez na direção.

Imagens de câmeras de monitoramento gravaram o exato momento da grave batida entre dos carros que deixou um bebê seriamente ferido na noite de ontem (12).

O acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Rio Madeira com Raimundo Cantuária, em Porto Velho (RO). O pai do bebê foi preso em flagrante por embriaguez na direção.

O homem de 47 anos dirigia um carro modelo Celta e ao avançar o semáforo provocou o acidente com um outro veículo modelo Fox.

No instante da batida, o bebê que estava no colo da mãe foi lançado para fora do carro. Bastante lesionado, ele foi socorrido à um hospital particular.

Conforme consta em ocorrência, o acusado em um carro modelo Celta seguia na Raimundo Cantuária com seus familiares e no cruzamento teria avançado o semáforo vermelho.

O veículo acabou sendo atingido em cheio por um carro modelo Fox que trafegava na Rio Madeira.

Em virtude da colisão, o carro Celta teria rodado na pista e o bebê que estava no colo da mãe foi lançado para fora pela janela.

O menino ficou em estado grave e foi socorrido pelo próprio pai à um hospital particular nas proximidades.

A esposa dele de 32 anos e uma jovem de 22 anos sofreram lesões leves, mas também necessitaram de atendimento médico.

Com a chegada da Polícia Militar, o motorista do Celta foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado foi de 0,53 MG/L.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.