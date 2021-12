“Forma mais sincera”, Angélica assume traição, desabafa sobre o que aconteceu e confirma em textão aos filhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em conversa com Sabrina Sato, a loira contou que traiu um antigo namorado para poder ficar com Luciano Huck durante as gravações de um filme

Angélica causou polêmica ao assumir para o público uma traição. Ela confessou que começou a relação com o atual marido, Luciano Huck, antes de terminar com o ex-namorado, que preferiu deixar o nome em “off”.

Essa revelação foi feita para Sabrina Sato em uma live nas redes sociais.

Segundo a própria Angélica, antes de darem o primeiro beijo, ela havia viajado com Luciano Huck para Fernando de Noronha, onde fizeram uma gravação e começou a rolar um clima de romance. Em 2004, na gravação do filme Um Show de Verão, as coisas já ficaram mais sérias.

“Era uma coisa que a gente sabia que não podia ficar muito perto”, disse a musa, entre risos.

Angélica desabafa aos filhos

Em comemoração ao dia da família, a apresentadora fez uma publicação nas redes sociais dedicada às crianças e ao marido. Eles são pais de Eva, Joaquim e Benício.

Família é o nosso primeiro contato de carinho, amor, afeto, aprendizados, ensinamentos, alicerce e todos aqueles sentimentos que estão enraizados em nossos corações”, escreveu a famosa na legenda de uma foto em grupo.

“A família é o bem mais precioso que eu tenho, o motivo da minha felicidade… a forma mais sincera de um amor puro e contagiante”, acrescentou.