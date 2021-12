FORAGIDO: monitorado da justiça quebra tornozeleira e foge pra mata no Mocinha Magalhães

-------- Continua depois da Publicidade--------

A fuga aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 3.

O nome completo e foto do homem que estava na tornozeleira pela Lei Maria da Penha ainda não foi divulgado, mas ele é conhecido como Lucas.



Segundo a Polícia Penal, os policiais foram averiguar uma situação de possível rompimento da tornozeleira e encontraram o objeto em uma mata na área do bairro Mocinha Magalhães.

No mesmo instante os Policiais Penais já iniciaram as buscas pelo foragido. Neste momento as buscas estão sendo realizadas na área de mata.



A polícia alerta para o rompimento das tornozeleiras, pois as fiscalizações são intensas e a Polícia Penal vai em busca de todos que se aventurarem neste tipo de fuga.