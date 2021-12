Foragida suspeita de integrar facção de traficante Majestade é presa em Fortaleza

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sarahellem de Almeida Batista integrava o mesmo grupo criminoso da traficante ‘Majestade’ (foto) presa em agosto, enquanto passava férias em Gramado (Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma mulher de 28 anos, foragida da Justiça e suspeita de integrar o grupo criminoso da traficante Francisca Valeska Pereira Monteiro, a Majestade, foi presa pela Polícia Civil em um imóvel do bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na manhã de quinta-feira.

Conforme investigações da Delegacia Regional de Tianguá, Sarahellem de Almeida Batista, que é considerada pela corporação como de “alta periculosidade”, faz parte de um grupo criminoso responsável por diversos homicídios e outros crimes ocorridos em Tianguá e em outros municípios da Serra da Ibiapaba.

Ainda segundo a Polícia Civil, ela também estaria envolvida em um duplo homicídio e em uma ocorrência que resultou na morte de um homem e em cinco lesões corporais. Os casos foram registrados, no dia 21 de novembro, na cidade de Ubajara. Após os crimes ela fugiu para Fortaleza, onde foi capturada.

Constam na Justiça três mandados de prisão a suspeita, pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico. Ela já tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e crimes de trânsito.

Ligação com Majestade





Sarahellem de Almeida Batista era um dos alvos da operação “Annulare”, deflagrada em novembro deste ano, após a prisão de Majestade, que possibilitou a polícia mapear a facção que as suspeitas fazem parte. Na ocasião, ela não foi localizada.

As ações para a captura de Sarahellem foram coordenadas pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública, além da Delegacia Regional de Tianguá, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

