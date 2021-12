“Foi muito lindo”, diz Thales Bretas ao jogar cinzas de Paulo Gustavo em Nova York

-------- Continua depois da Publicidade--------

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, dividiu com os seguidores, na noite do último sábado (4/12), um vídeo em que joga as cinzas do ator, que morreu há sete meses devido à covid-19, em Nova York, nos Estados Unidos. “Foi muito lindo…o dia ficou mais colorido quando te recebeu”, disse ele durante a homenagem.

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu! Obrigado amigos @marcusmajella @bercebia_ e @castroo_rj (fazendo o vídeo) por fazerem meu dia e nossa viagem especiais!”, disse ele na legenda.

Nos comentários da postagem, alguns internautas aproveitaram para compartilhar mensagens de carinho. “Ele sempre estará presente”, escreveu um seguidor. “Quanta emoção! Viva Paulo Gustavo Eterno”, escreveu outro.

Fonte: Correio Braziliense